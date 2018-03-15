والد الشهيد أحمد رمضان يطلب من السيسي قبول تطوعه بالقوات المسلحة

قال والد الشهيد النقيب أحمد سمير رمضان - قبل تكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي - "ابني أول شهداء القوات المسلحة عقب ثورة 25 يناير، استشهد في مطاردة مع بلطجية في أطفيح، أقسم بالله أنا في غاية السعادة والسرور وإذا كنت أبكي فنحن نبكي جميعا من ألم الفراق فقط، ومصر تستحق كل خير".

ووجه رسالة للخونة والكارهين لهذا الوطن، قائلا "أنتم لا تعرفون معنى كلمة مصر، الميم (محمد) والصاد (صلي الله عليه وسلم) والراء (رسول الله)، وأقولها مرة أخرى أقسم بالله لن تسقط مصر أبدا وبها هذا الشعب العبقري وهذا الجيش العظيم".

ووجه والد الشهيد - خلال الندوة التثقيفية الـ27 للقوات المسلحة - طلبا للرئيس السيسي بأن يقبل تطوعه بالقوات المسلحة، معلنا استقالته من وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن الجندية المصرية شرف عظيم لأي فرد وأنه على استعداد فورا للانضمام لقوات الجيش في حربها بسيناء.