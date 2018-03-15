القس إشعياء لمعي: يجب المشاركة في الانتخابات وقول «لا للفتن»

قال القس إشعياء لمعي، إن الشعب المصري عليه الوقوف مع الدولة، والمشاركة فى الانتخابات.

وأضاف لمعي، خلال مؤتمر حزب "المحافظين" لدعم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، اليوم الخميس، أن كل من له حق الانتخاب عليه المشاركة، متابعًا: "على الجميع أن يقول لا للخراب والهدم والفتن وخطف البلد والذبح والإرهاب، ونعم للتعمير والوحدة والبناء، فمصر ذكرت في الكتاب المقدس ما يقرب من 700 مرة".

وحضر المؤتمر المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، وثروت الخرباوي رئيس مجلس الحكماء لحزب المحافظين، والمستشار محمد عبدالمولي، نائب رئيس الحزب للشئون التشريعية والدستورية، واحمد حنتيش نلئب رئيس الحزب للاعلام، والهندس محمد أمين نائب رئيس الحزب للشباب، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، والنائب أسامة شرشر، والنائب مصطفي كمال الدين حسين، والنائب شديد ابو هندية، وأمناء الحزب بالمحافظات، وعدد كبير من قيادات الحزب، وسط الالاف من أعضاء الحزب، ورجال الإعلام والصحافة، وكوكبة كبيرة من الشخصيات العامة بالمجتمع.