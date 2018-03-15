قال الدكتور طارق توفيق، مدير المتحف المصري الكبير، إن افتتاح المرحلة الأولى من المتحف ستكون قبل نهاية العام الجاري، موضحًا أنه يتوقع وصول عدد زوار المتحف إلى 10 آلاف يوميًا.



وأضاف «توفيق»، خلال لقائه ببرنامج «بين السطور»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، أمس الأربعاء، أن المتحف يقدم فرص عمل كثيرة جدًا ترتقي بمستوى حياة المقيمين حول منطقته، مشيرًا إلى وجود اهتمام كبير بتخطيط المشروع وتنفيذه، حتى يتم تدارك الانتقادات التي وجهت لمتحف التحرير، والذي وصفه بأنه من أقدم الأبنية.



وأوضح أن المشروع الجديد سيكون متحف القرن الواحد والعشرين بما كل ما يعنيه من استخدام تقنية حديثة وتفاعلية، إضافة إلى وسائل الإضاءة التي تتيح للقطعة الأثرية مساحة كافية من العرض المتحفي، فضلًا عن إمكانية الشرح ببطاقات عرض أو وسائل تطبيقات على الهاتف المحمول وبأساليب حديثة تتيح للسائح زيارة ممتعة ومفيدة علميًا.



وأكد أن المتحف المصري من المشروعات الثقافية والحضارية والأثرية التي تُنفذ كمشروع متكامل، لكونه يشمل إلى جانب آثار المتحف قاعة مؤتمرات وسينما ومحال تجارية ومطاعم.



وعن طريقة إدارته، استطرد: «كل ما يتعلق بالأثر وسلامته وترميمه سيُدار بالأسلوب الحكومي، أما ما يختص بالشؤون التجارية فهو اقتصاد وسيتم التعامل معه بشكل استثماري، بحيث يجلب عائدًا يساهم في المحافظة على هذا المشروع».



