الكنيست الإسرائيلي يصادق على الموازنة بعد حل أزمة الائتلاف الحاكم

صادق الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية على الموازنة العامة للعام المقبل بالقراءتين الثانية والثالثة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي، أنه تم تمرير مشروع الموازنة بأغلبية 62 عضوًا مقابل معارضة 54 من بين أعضاء البرلمان الـ 120.

وبلغ حجم الموازنة نحو 480 مليار شيكل «نحو 140 مليار دولار».

وبتمرير الموازنة، انتهت دورة الكنيست الشتوية، على أن يعود النواب بعد عطلتهم في نهاية أبريل القادم.

جاء تمرير الموازنة بعد التوصل إلى تسوية؛ لإنهاء أزمة الائتلاف الحاكم في إسرائيل بعد أزمة مشروع قانون التجنيد التي كادت تطيح بالحكومة ومن ثم الذهاب لانتخابات مبكرة.

وتضمنت التسوية تمرير مشروع الموازنة مقابل السماح لأحزاب الائتلاف بالتصويت بشكل حر حول قانون إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد العسكري وتصويت الكنيست بالقراءة التمهيدية على المشروع، على أن يتم التصويت بالقراءتين الأخريين خلال الصيف بعد تعديله بالتنسيق مع وزارة الدفاع.

وتسبب قانون التجنيد في أزمة حكومية خلال الأيام الماضية بعد تهديد الأحزاب المتشددة بعدم التصويت لصالح مشروع الموازنة العامة لعام 2019 إذا لم يتم المصادقة على قانون الإعفاء.

وجاءت الأزمة في وقت يواجه فيه «نتنياهو»، المتقدم بقوة في استطلاعات الرأي، اتهامات متزايدة بالتورط في قضايا فساد.

ولا تزال الخدمة العسكرية لليهود المتشددين أحد أكثر القضايا إثارة للجدل في إسرائيل، حيث يبدي كثير من اليهود العلمانيين والتقليديين امتعاضهم من استخدام اليهود المتشددين لبرامج الرعاية الاجتماعية دون الخدمة في الجيش، بينما يقول المتشددون إن دراسة اللاهوت على المدى الطويل خدمة رسمية للدولة مساوية للخدمة العسكرية.