مصطفى السيد: الله رزقنا بعلم النانو تكنولوجي وسنسبق العالم فيه

قال العالم المصري الدكتور مصطفي السيد، إن المصريين والصينيين هم من فعلوا أشياء منذ سنوات ماضية لا يعرفون كيف تمت، مضيفا: "الأهرامات مش عارفين كيف تم بنائها ولا سر تحنيط الموتى وكيف يجعلون جسم الإنسان حي حتى الآن".

وأضاف السيد، في كلمته اليوم، خلال الملتقى العلمي والبحثي في علوم النانو تكنولوجى "قمة النانوتكنولوجي"، والذي يستضيفه مركز الجامعة البريطانية فى مصر لبحوث النانو تكنولوجي، أن الصينيبن لديهم براءات إختراع والعلم والأبحاث، موضحا أنه لكي نعود لآلاف السنين حتي نعلم ماذا فعلنا قديما لم نستطيع وغير قادرين، مؤكدا أن الأهم هو اختراع أشياء جديدة ونعلم أشياء جديدة حتي لو استغرقت وقت.

وأوضح السيد أن الله رزقنا بعلم جديد في العالم كله وهو علم النانو تكنولوجي وجميع العالم يعرف الأشياء التي نعرفها في النانو، وبإذن الله سنسبقهم ونعمل علي أشياء جديدة ونبيعها ونسير مع العالم، وتعود مصر لعصرها القديم بالنانو تكنولوجي.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة لها أولوية أولي في تطبيق النانو تكنولوجي، موضحا أن بعد 33 عاما سيزيد عدد الشعب المصري أكثر من 70 مليون تقريبا، وبالتالي نحتاج إلي تحلية مياة البحر، مضيفا أن الصينيين نجحوا في الزراعة علي المياة المالحة حيث قاموا بزراعة محاصيل تستحمل الملوحة وتوفير المياه.

وقال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، إننا في أمسّ الحاجة لثورة النانو تكنولوجي، مشيرا إلي أنه لازلت هناك فجوة في مصر مع الدول الأخري، ولابد أن نتكامل ونسعي لكل الطرق لعمل شبكات وتحالفات تكنولوجية.

وأكد صقر أنه من غير المتطقي أننا لا نري بعضنا اللبعض، والبحث العلمي موجود في كل وزارات الدولة، ونشتغل في تحالفات، مستطردا: "مفهومنا للفريق البحثي احيانا بيكون غلط، ولازم كل واحد يكون ليه دور متفرد ومتخصص، والجامعة البريطانية فازت بالتخالف التكنولوحي، وبغض النظر عن أنها خاصة أو حكومية والأهم التميز، وهذا نموذج من الجامعات التي نتمناها لأنها مدينة علمية تحت مسمي الحامعة البريطانية ولها شرامة مع الصين وحاضنات ونقل للتكنولوجيا ومراكز بحثية لديها، وآليات لربط التكنولوحيا والتعاون مع الصناعة"، مؤكدا أن قطاع الخلص لابد أن يساهم في تمويل البحث العلمي في مصر.

وقال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، أن المرحلة التي تمر بها مصر تحتاج جهد وعمل وابداع وتطوير، وأن نكون خير قدوة للأجيال القادمة وتسخير أبحاثهم لخدمة المجتمع والوطن.

وأوضح وزير الزراعة أن القطاع الزراعي يتطلب مناخ اقتصادي مشجع، واحد التطبيقات للتنمية الزراعية هي بحوث النانو تكنولوجي، مشيرا إلي أنه وتم استخدام مواد النانو لمعالحة الحشرات وغيرها، وتابع: وزارة الزراعة انشأت معمل النانو تكنولوجي للتوسع في مجالات تلك التقتية الحديثة ويضم 5 تخصصات.

ومن جانبه، وعد محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، بتقديم 100 منحة في الجامعة لشباب افريقيا شاملة السفر والاقامة، مضيفا بأنه كان مع وفد من رجال الصناعة في اندونيسيا والتقوا برئيسة مجلس الوزراء هناك، حيث كان بديتكون من 21 وزيرا بينهم 12 تعلموا في مصر، قائلا: "جابهم عبدالناصر".

وأكد خميس أن الجامعة تولي اهتماماً خاصاً بالبحث العلمي المتميز، ولذا تحرص علي ضم القامات العلمية الكبيرة كالدكتور مصطفي السيد، وأقامت لأبحاثه ودراساته مركزاً متخصصاً، تم تزويده بأحدث التقنيات وأمهر المعاونين، وأن شعار الجامعة هو تخريج شباب قادر على البحث العلمي، مؤكداً أن الجامعة ترعي النابغين والمتفوقين، باعتبارهم أمل مصر في مستقبل أكثر إشراقا، ومؤكداً كذلك أنه سيدعم بكل ما أوتى من جهد ومال البحث العلمي، فهو الأمل في النهوض بمصر في شتى القطاعات، ومختلف المجالات.

وخلال الملتقي تم تكريم الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البخث العلمي.

والجدير بالذكر أن "قمة النانو تكنولوجي" يضم أكبر علماء النانو تكنولوجي في العالم، لعرض أحدث الاستخدامات والتطبيقات، يستضيفه مركز الجامعة البريطانية فى مصر لبحوث النانو تكنولوجي برئاسة الدكتور مصطفى السيد، حيث يجتمع أصحاب الأبحاث العالمية في مجالات الطب والصيدلة والزراعة والمياه والصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة، والذين يعدون من أكبر علماء النانوتكنولوجي في العالم في المجالات التطبيقية المختلفة، ويستهدف الملتقي تسهيل عملية نقل التكنولوجيا، ووضع خارطة طريق لمستقبل النانوتكنولوجي في مصر.