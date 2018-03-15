مروان محسن: اللقب الأفريقي هدفنا بعد حسم الدوري

قال مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي يسعى لتحقيق هدف محدد خلال الفترة المقبلة بالعودة من جديد إلى منصات التتويج الإفريقي والفوز بدوري الأبطال لإهداء هذا اللقب الغالي لجماهير الأهلي.

وأضاف مروان: البطولة الإفريقية من أهم أهدافنا في المرحلة الحالية بعد الفوز بالدوري العام، والجميع يريد أن يعود من جديد إلى منصات التتويج وتحقيق اللقب الإفريقي الغائب عن الأهلي منذ عام 2013، والمشاركة في مونديال الأندية.

وعن مباراة مونانا قال مهاجم الأهلي: حققنا الفوز على مونانا في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا وبنتيجة جيدة، ولكن هذا لا يعنى تأهلنا إلي دور المجموعات، فالأهلي أنهى شوط الأول في القاهرة، وأمامه شوط ثانٍ من المباراة السبت ويحتاج إلى بذل كل نقطة عرق؛ حتى نكرر الفوز ونلقى دفعة معنوية قوية قبل منافسات دوري المجموعات.

وتطرق مروان إلي الحديث عن المنتخب الوطني قائلا: انضمامي للمنتخب أمر أسعدني بشدة، وأتمنى أن أكون عند حسن الجهاز الفني في المرحلة المقبلة، وأن نحقق أهدافنا من المعسكر المقبل.