قال حاتم عبد السلام، والد الطالبة المصرية «مريم»، التي توفيت بعد الاعتداء عليها في بريطانيا، إنه يعتبر ابنته شهيدة، معقبًا: «حسبي الله ونعم الوكيل، مريم بنت مصر وحقها لن يضيع».



وأضاف «عبد السلام»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الأربعاء، أن ابنته منذ أن تم نقلها من العناية المركزة يوم 7 مارس، وحالتها الصحية تتدهور بشكل غير عادي.



ولفت إلى إلقاء الشرطة البريطانية القبض على فتاة واحدة كانت ضمن المجموعة التي اعتدت على ابنته، معقبًا: «رغم معرفتهم بالـ10 فتيات المعتديات، والكاميرا الخاصة بالأتوبيس أظهرت الواقعة بالصوت والصورة».



ولفت إلى الجهد الذي بذلته السفارة المصرية في لندن بقيادة السفير ناصر كامل، مضيفًا: «لم يقصر في شيء، وتعامل مع القضية كوالد وليس كسفير».



يذكر أن الفتاة تعرضت لحادث اعتداء، في مدينة «توتنجهام» البريطانية، نتج عنه إصابتها بغيبوبة من جانب مجموعة من الفتيات، وسجلت الواقعة على كاميرات إحدى الحافلات التي شهدت جزء من وقائع الاعتداء عليها.



وأعلن السفير ناصر كامل، سفير مصر بلندن، أمس الأربعاء، وفاة الطالبة المصرية «مريم»، بعد أيام من الاعتداء عليها بالضرب.