بطريرك الأقباط الكاثوليك يدعو المصريين للتصويت في انتخابات الرئاسة

دعا الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، المصريين إلى المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية، وشجعهم على ذلك، حسب بيان صدر منذ قليل بالتزامن مع بدء عمليات تصويت المصريين في الخارج المقررة غدًا ولمدة ثلاثة أيام.

وقال البطريرك في بيانه: «إلى جميع أبنائنا المصريين بمصر و بلاد المهجر، أدعوكم للمشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية، وإنه لحق وواجب على كل مواطن، يسعى أن يحافظ على الأمن والاستقرار لبلدنا الحبيب مصر».

واختتم بقوله: «بناء الوطن أمانة بين أيدينا وعلينا أن نواصل مسيرتنا بالعمل والمثابرة وبالأخص بالمشاركة الفعالة في هذا الحدث الهام، وحفظ الله مصر وشعبها».