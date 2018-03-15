دعا الإعلامى عمرو أديب، المصريين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مطالبًا إياهم باصطحاب أبنائهم الكبار والصغار إلى مراكز الاقتراع.



وقال «أديب»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، أمس الأربعاء، إن المشاركة في الانتخابات خدمة لمصر وليست خدمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، معقبًا: «المصريون بالخارج هم البشارة ويعطون الدفعة لمن فى الداخل ولم يخذلونا نظرًا لما يمتكلونه من تنظيم».



وتابع: «خذوا أبنائكم للتصويت والتقطوا صورًا معهم وعلموهم حب الوطن، حتى لا نكرر ابتعاد النشء عن وطنه ما يؤثر على انتماءاتهم، اذهبوا للانتخابات ربع ساعة مش خسارة في مصر».



ولفت إلى الدور الكبير للمصريين بالخارج نظرًا لما يترتب عليه من تشكيل الرأي العام العالمي، موضحًا أن المصريين بالخارج لديهم انتماءً مضاعفًا تجاه الدولة المصرية لابتعادهم عنها، حسب تعبيره.



واستطرد: «أنتم البداية والشكل الأولي، لا نوجه أحدًا، ولكن اذهب إلى الصناديق وانتخب ما تشاء، أملي كبير في مشاركة المصريين في الخارج».



يُذكر أن الانتخابات الرئاسية التي يخوضها المرشحين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، ستُجرى أيام 16 و17 و18 مارس الجاري في الخارج، بينما تقام في الداخل بأيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه.



