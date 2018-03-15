النعناع والورد البلدى يجذبان الجمهور لمعرض الزهور

على مساحة 29 ألف مترمربع داخل حديقة الأورمان بالجيزة تفترش الأراضى بأنواع مختلفة من الزهور والنباتات فى منظر مُبهج وجذاب، فهنا يقام معرض زهور الربيع فى دورته الـ85.

يقول المهندس عماد عبدالمنعم، نائب مدير حديقة الأورمان، إن عدد المشاركين فى معرض زهور الربيع هذا العام 165 شركة، موضحًا أن مساحة المعرض زادت ثلاثة آلاف مترعن العام الماضى، كما أنه أكثر تنظيمًا من الأعوام السابقة حيث تم تقسيمه إلى أجزاء خاصة بالمشاتل الزراعية وأخرى خاصة بمستلزمات اللاند سكيب وأخرى للمشاتل الصغيرة.

وأضاف عبدالمنعم، تعتبر حديقة الأورمان حديقة بحثية تخدم كليات الطب والهندسة والزراعة والعلوم كما تختص بإنتاج نباتات الزينة فهى من أكبر الحدائق النباتية فى العالم كما أن لها تاريخا قديما حيث أنشئت عام 1875 فى عهد الخديوى إسماعيل بهدف إمداد القصور الخديوية بالخضر والموالح والفاكهة وتضم الحديقة مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل، لذا كانت حديقة الأورمان هى المكان الأنسب لإقامة معرض الزهور بعدما كان يُقام فى المتحف الزراعى وحديقة الأسماك فى السنوات القديمة، ولا يقتصر المعرض على الزهور والنباتات فقط بل يهتم المعرض بكل ما يخص الطبيعة كطيور وأسماك الزينة وبعض المصنوعات اليدوية أيضًا.

وقالت المهندسة وفاء أحمد التى تشارك فى معرض زهور الربيع منذ ثلاثين عاما إن المنافسة فى عرض الزهوروالنباتات تكون أقوى كل عام عن العام الذى يسبقه حيث يتنافس كل عارض على عرض النباتات والزهور الخاصة به بشكل جذاب ليلفت انتباه الزوار، مُشيدة بتنظيم المعرض هذا العام وبطرق العرض من قبل الشركات المنتجة والعارضة للنباتات.

تعمل وفاء أحمد فى مجال النباتات منذ كانت طالبة بالسنة الثالثة بكلية الزراعة حيث تخرجت عام 1990 وعملت على إنتاج وتسويق النباتات بمشتلها الخاص بمدينة كفرشكر بمحافظة القليوبية، وتقول إنها تحب العناية بالنباتات كما أنها تبعث فى نفسها شعورا بالبهجة، مُضيفة «بقضى يومى كله بعتنى بالزهور ومبزهقش».

وتنتج وفاء هذا العام «نخل فيونكس» وهو يعتبر من نباتات الزينة التى تعيش لفترات طويلة كما تعرض لأول مرة زهرة «الاسباتوديا» وهى من أصناف النباتات الخشبية التى يقبل عليها تجار التصدير حيث يشترونها بسعر الجملة ثم يقومون بتصديرها وتُباع بثمن غالى فى الخارج، مُشيرة إلى أن النعناع والورد البلدى هما أكثر النباتات التى يقبل عليها الناس هذا العام.

ويقول الحاج نبيل رفاعى الذى يعمل فى مجال النباتات منذ 25 عاما ويشارك فى المعرض للسنة العاشرة، إن أسعار الزهور تبدأ من 5 جنيهات إلى خمسة آلاف جنيه وأكثر، ويرى أن الأسعار فى متناول الجميع حيث يشترى الناس على حسب احتياجاتهم وقدرتهم المادية، مؤكدًا أن العمل فى هذا المجال مُربح جدًا إن كان الشخص الذى يعمل به يحبه ويُخلص له فهو عمل يحتاج الكثير من التفرغ وهدوء البال والذوق العالى.