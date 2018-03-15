«عاملون مياه أسيوط» يدعمون مبادرة شهادات «أمان»

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أعلنت شركة مياه أسيوط والوادى الجديد عن دعمها لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لشهادات أمان المصريين، للتأمين والتغطية الشاملة على العمالة في خطوة عملية تسهم في زيادة انتشار الشمول المالي في المجتمع.

وقامت الشركة بالتأمين على عدد (4562) عامل بنسبة 100% من العاملين المنطبق عليهم الشروط بواقع 5 شهادات لكل موظف مثبت بقيمة تبلغ 2500 جنيه، يتم تقسيطها بقيمة 100 جنيه شهرياً، وكذلك شراء شهادة لكل عامل مؤقت بقيمة تبلغ 500 جنيه، يتم تقسيطها بقيمة 100 جنيه شهرياً، وذلك لحماية وتأمين العاملين بالشركة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإداره بحضور مسئولى بنك مصر ومسئولى البنك الاهلى بفرع أسيوط لتسليم شيك بمبلغ (10449000) للبنوك وكذلك تسليم عدد من العاملين الوثيقة.

وقال المهندس محمد صلاح رئيس مجلس ادارة الشركة في بيان اعلامي اليوم الخميس، ان الوثيقة لاقت استحسان جميع العاملين بالشركة وإقبال على المشاركة، واعربوا عن دعمهم الكامل لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسى فى مسيرة التقدم.

واضاف ان مدة الشهاده ثلاث سنوات بعائد سنوي 16 %، ويمكن تجديدها لثلاث مدد أخرى، أي 9 سنوات وفقاً لرغبة كل موظف.

وتهدف شهادة "أمان المصريين" إلى توفير تعويض يضمن استقرار أسرة العاملين فى حالة الوفاة، إيماناً بأهمية الدور الذى يبذلونه فى ضوء المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات.