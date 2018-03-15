التحقيق في إصابة 4 أشخاص بمشاجرة بالأسلحة البيضاء بالوراق

بدأت نيابة الوراق بإشراف المستشار وائل الدرديري، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، التحقيق في واقعة مشاجرة نشبت بين عائلتين بالمنطقة وإصابة 4 أشخاص من أطراف المشاجرة.

كان ضباط مباحث قسم شرطة الوراق، تلقوا بلاغا من غرفة النجدة بوجود مشاجرة بالأسلحة البيضاء، وسقوط مصابين.

على الفور تم تشكيل قوة من المباحث، وبالانتقال إلى مكان الواقعة، تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بسبب خلافات بينهما، أسفرت عن إصابة سائق وطالب"طرف أول"، وعامل وسائق"، بإصابات مختلفة بالجسم، وتبين أنه تجمعهما صلة قرابة وأنهم أبناء عمومة 4 أشخاص.

وتمكنت القوات الأمنية بالجيزة القبض على المتهمين، وضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالواقعة، وأمر اللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة بتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي بدأت التحقيق فيها.