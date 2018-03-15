مكتب النائب العام الليبي يؤكد اختطاف المدّعي العام العسكري في طرابلس

أعلن رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي، الصدّيق الصور، مساء اليوم الخميس، اختطاف المدّعي العام العسكري التابع لحكومة الوفاق الوطني، مسعود أرحومة.

وقال "الصور" في تصريحات صحفية، إن عملية الاختطاف وقعت اليوم في العاصمة طرابلس، وإن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الواقعة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم، أكد فاضل مسعود نجل المدعي العام العسكري، في اتصال هاتفي مع موقع "بوابة الوسط" الإلكتروني، أن "مجموعة مسلحة مجهولة خطفت والدي والسائق والحارس الشخصي" قبل وصولهم لمنزل العائلة عادة من عمله بمنطقة صلاح الدين في طرابلس.