انطلاق فعاليات الفوج الـ16 لتدريب الأئمة بمدينة شرم الشيخ

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ينطلق اليوم الخميس، فعاليات الفوج الـ16 لتدريب الأئمة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمستمر على مدار 4 أيام حتى الأحد 18 مارس الجاري.

وأكد الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، أن وزير الأوقاف قرر انطلاق الفوج الـ16 لتدريب الأئمة بشرم الشيخ في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقدمها وزارة الأوقاف لمحافظة جنوب سيناء.

وأضاف «الراوي» عبر تصريحات صحفيه اليوم، أن عدد المشاركين في المعسكر 100 إمام، ويتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.