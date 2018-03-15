تكريم أرملة اللواء عادل رجائي: «يوم استشهاد زوجي عرس الثاني»

-وقالت للسيسي: زوجي كان تلميذا لك وخدم تحت قيادتك في الفرقة الثانية

كرمت السيدة سامية زين العابدين، زوجة الشهيد اللواء أركان حرب عادل رجائي إسماعيل، التي حرصت على مصافحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار.

كما ألقت السيدة سامية كلمة - على هامش تكريم زوجها الشهيد، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ27 للقوات المسلحة، قائلة "لي الشرف أن أقف اليوم أمامكم ليكون عرسي الثاني يوم استشهاد زوجي بعد زفافي، سيادة الرئيس، البطل الشهيد زوجي كان تلميذا لك، وخدم تحت قيادتك في الفرقة الثانية، وكان دائما يحدثني عنك، ولم يخبرني أنه من قام بالقبض على عادل حبارة، وأقسم لي أنه سيأتي بحق الـ 25 شهيدا الذين ماتوا غدرا".

وأضافت "نحن أسر الشهداء نكرم - للمرة الثانية - نحن خط الدفاع الأول بعد جيشنا، لقد رأيت زوجي وهو يستشهد أمام عيني ورأيت الخسة والندالة فيمن قتله وهرب، وحملت زوجي للمستشفى".

ووجهت نداء للشعب المصري بالقول "لا تضيعوا حق الشهداء الذين قدموا أرواحهم ودمائهم حبا وكرامة للوطن، قفوا بجانب وطنكم ولا تعطوا الفرصة لأعداء الوطن التي تود النيل من وحدتنا".

وفي نهاية كلمتها قدمت التحية لكل ضابط في الجيش والشرطة.