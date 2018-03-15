قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن وظيفة الدبلوماسي في الخارج مليئة بالمسؤولية، موضحًا: «عمل الدبلوماسي في الغرب قاس والتنقل المستمر يمثل عبئًا عليه».



وأضاف «شكري»، في تصريح لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن كل موقع وبلد خدم فيه اكتسب خبرات وتجارب أثرت في تكوين شخصيته.



وذكر أن وجوده مع والده في الكثير من المواقع جعله يطلع على طبيعة العمل الدبلوماسي، متابعًا: «سرت على خطى والدي وتمثيل الشخص لبلاده عمل استهواني، لذلك استهويت العمل بالسلك الدبلوماسي».



وعن أصعب القرارات التي اتخذها، أوضح أنه على المستوى الدبلوماسي، كل قرار في وقت صدوره يكون أهم قرار يُتخذ، بينما على المستوى الشخصي فأصعب قرار هو اصطحاب أسرته وأولاده معه في كل مكان ينتقل إليه، وكيفية معالجة مسألة تعليمهم مع كثرة التنقلات.



وأعلنت وزارة الخارجية، الاثنين الماضي، إطلاق حملة إعلامية لتسليط الضوء على القوة الناعمة المصرية، وتدعيم سبل نشر رسالة مصر الحضارية والإنسانية، تحت عنوان «كلنا سفراء لمصر»، وذلك بمناسبة يوم الدبلوماسية المصرية، الذي يوافق 15 مارس.