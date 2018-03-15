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والدة وزوجة أحد الشهداء تطلب من المصريين المشاركة في الانتخابات الرئاسية «يوم الوفاء»


نشر فى : الخميس 15 مارس 2018 - 2:25 م | آخر تحديث : الخميس 15 مارس 2018 - 2:25 م

قالت السيدة سلوى فهيم عبد العزيز بسيوني، والدة الشهيد البطل المقدم أحمد حسين سيد أحمد، إن الإرهاب الأسود اغتال ابنها وزوجها الشهيد اللواء حسين سيد أحمد.

وأضافت - خلال الندوة التثقيفية الـ27 للقوات المسلحة- "أنا أطلب من المصريين الشرفاء أن يوم الوفاء، أيام 26 و27 و28 مارس"، في إشارة إلى موعد الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وقف بجانب المصريين وأعاد لمصر هيبتها ورفع قيمة المواطن المصري وأعاد الأمن والأمان لمصر.

وتابعت "كلنا يد واحدة جيش وشرطة وشعب.. وأنا بقول تحيا مصر رئيسا وشرطة وجيشا وشعبا".


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