مصر تتصدر ترتيب البطولة العربية للرماية ب«10» ميداليات متنوعة

اختتمت فاعليات اليوم الثاني من منافسات البطولة العربية للرماية التي تستضيفها مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، وذلك بمشاركة أكثر من 300 رامي ورامية يمثلون 12 دولة عربية هم: السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، العراق، الجزائر، تونس، لبنان، سوريا، الأردن وسلطنة عمان، بالإضافة لمصر الدولة المنظمة.

حققت هدير مخيمر، لاعبة المنتخب الوطني للرماية، المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة البندقية 10 متر ضغط هواء سيدات، ضمن منافسات اليوم الثاني للبطولة العربية للرماية، وحلت هدير مخيمر في المركز الأول بعدما قدمت مستوى مميز وفازت بفارق كبير عن أقرب منافسيه حيث سجلت 622.6 نقطة.

وفي المركز الثاني، جاءت الكويتية مريم محمد بعدما سجلت 615.7 نقطة لتحصل على الميدالية الفضية، فيما حلت المصرية دينا حسني في المركز الثالث برصيد 611.7 لتحصد الميدالية البرونزية.

وعلى مستوى الفرق حصل المنتخب المصري المكون من الثلاثي هدير مخيمر ودينا حسني والزهراء شعبان في المركز الأول برصيد 1846.

وجاء المنتخب الكويتي المكون من الثلاثي مريم محمد، فاطمة عماد، زهراء خليل في المركز الثاني محققا 1826.7 ليفوز بالميدالية الفضية، فيما جاء المنتخب العماني المكون من سهام الحسنيه، أمنية بنت خميس، زهرة البلوشية في المركز الثالث برصيد 1821.8نقطة.

وبذلك يرفع المنتخب المصري رصيده إلى 10 ميداليات متنوعة 6 ذهب وفضية واحدة و3 برونزيات، حيث حقق الذهب كل من محمد حمدي، عفاف الهدهد، هدير مخيمر، فريق البندقية رجال، فريق المسدس سيدات، فريق البندقية سيدات وفضية لفريق المسدس رجال، و3 برونزيات لكل من مسكات علي، حافظ جمال، دينا حسني.