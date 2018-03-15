النني يعود لمقاعد بدلاء أرسنال أمام ميلان

عاد محمد النني لاعب خط الوسط الدولي، إلى مقاعد بدلاء فريقه أرسنال الإنجليزي، قبل مواجهة ميلان الإيطالي في إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

وعلى الرغم من مشاركته في فوز كبير "3-0" على واتفورد بالدوري الإنجليزي، إلا أن أرسين فينجر مدرب أرسنال فضل الإبقاء على النني بديلا، حيث يدفع بتشكيل أساسي يضم كل من: أوسبينا – كوسييلني – بيليرين – موستافي – مونريال – رامسي – ويلشير – أوزيل – تشاكا – مخيتاريان – ويلبيك

أما مقاعد بدلاء أرسنال فتضم كل من: نكيتياه – النني – كولاسيناك – ميتلاند نيليس – تشامبرز – إيوبي – تشيك.

وكان أرسنال قد فاز على ميلان ذهابا بهدفين دون رد في ملعب سان سيرو، حيث شارك النني كبديل أيضا في المباراة.