«السيسي» يكرم عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات العسكرية

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قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات العسكرية وعدد من أبطال العمليات الشاملة 2018.

كرم الرئيس السيسي اسم الشهيد البطل لواء أركان حرب عادل رجائي إسماعيل.. تسلم التكريم زوجته.

كما كرم الرئيس اسم الشهيد البطل عميد الطيار أركان حرب محمد رفعت مندوه الحسيني وتسلم التكريم والده رفعت مندوه الحسيني .

و تكريم اسم الشهيد البطل عقيد إسماعيل محمد عبد الستار الشهابي استشهد أثناء استهداف مطار العريش وتسلم التكريم والده محمد عبد الستار الشهابي.

كما تم تكريم اسم الشهيد عقيد جمال الدين محمد مهدي من شهداء أكتوبر 1973 وتسلم التكريم نجله اللواء طبيب ايهاب جمال الدين.

اسم الشهيد عقيد حسام حمزة عبد العزيز وتسلم التكريم زوجته السيدة هبة علي .

كما كرم اسم الشهيد عقيد أركان حرب احمد محمود شعبان وتسلمت التكريم زوجته

تم تكريم اسم الشهيد مقدم حامد محمود الجوهري من شهداء أكتوبر 1973 وتسلمت التكريم زوجته السيدة عبلة عبد المنعم

كما كرم اسم الشهيد رائد طيار علي محمد علي من شهداء أكتوبر 1973 وتسلمت التكريم كريمته السيدة شيرين علي محمد علي

كما كرم اسم الشهيد البطل أحمد عمر شبراوي وتسلمت التكريم زوجته المهندسة ندى حسن.

كما كرم الرئيس اسم الشهيد البطل نقيب محمود ناجي أحمد العواد من شهداء العملية الشاملة سيناء 2018 وتسلمت التكريم والدته

وكرم اسم الشهيد البطل نقيب أحمد سمير رمضان مرسي وتسلم التكريم والده السيد سمير رمضان مرسي

كرم الرئيس السيسي اسم الشهيد ملازم أول أحمد خالد زهران وتسلم التكريم والده

كما كرم اسم الشهيد العقيد تامر محمد لطفي شاهين وتسلم التكريم والد الشهيد .. وكرم أيضا اسم الشهيد عقيد فتحي قدري محمد أمين جعفر وتسلم التكريم والده

وكرم اسم الشهيد البطل مقدم أحمد حسين سيد أحمد حسن وتسلم الكريم والدة البطل

وكرم أيضا اسم الشهيد مقدم عماد محمد لطفي عبدالمنعم وتسلم التكريم والده

وكرم اسم الشهيد رقيب أول السيد عبدالرحمن أحمد من شهداء حرب أكتوبر 73 وتسلمت التكريم زوجته