«المشاط» ترأس اليوم أول اجتماع لمجلس إدارة هيئة التنمية السياحية

يعقد مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية، اليوم الخميس، اجتماعه الأول برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وبحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، وسراج الدين سعد، رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية.



ويبحث الاجتماع العديد من الموضوعات الخاصة بموقف المشروعات التى يتم تنفيذها بعدد من المدن السياحية والتسهيلات التى تقدمها الهيئة لسرعة انجاز هذه المشروعات، ويستعرض الإيرادات التى حققتها الهيئة خلال العام الماضى والمستهدف تحقيقه هذا العام.



كما يبحث الاجتماع الذي ترأسه لأول مرة وزيرة السياحة منذ تولها المسئولية نتيجة تنفيذ تطبيق سياسة تحريك الالتزامات المالية مع العملاء بهدف تحصيل أموال الدولة.



كانت الهيئة العامة للتنمية السياحية قد حققت إيرادات تقدر 372 مليون و348 ألف جنيه، خلال النصف الأول من العام المالى 2017 / 2018، حيث تجاوزت الهيئة الفائض الحكومى المستهدف وقدره 330 مليون جنيه بنسبة فائض 100%، وبلغت إيرادات الهيئة خلال الفترة من الأول من أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2017، بلغت 172 مليون و378 ألف.



وتستهدف الهيئة تحقيق إيرادات تفوق المستهدف وقدره 995 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2017/ 2018، خاصة أن الهيئة استطاعت تحقيق إيرادات غير مسبوقة تقدر بـ990 مليون جنيه منذ بداية العام المالى 2016/ 2017 بنسبة زيادة تخطت حاجز 130% عن المخطط المالى المستهدف تحقيقه، وقدره 700 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى.