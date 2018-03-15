وزير التعليم العالى يتفقد جامعة بيروت بالإسكندرية

قام وزير التعليم العالى والبحث العلمى خالد عبدالغفار، اليوم الخميس، بجولة تفقدية لجامعة بيروت، وذلك عقب مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين جامعة الأسكندرية وجامعة بيروت العربية.

وتفقد الوزير مقرات كليات الطب وطب الأسنان والحقوق وإدارة الأعمال، للإطلاع على تجهيزات وإمكانيات الكليات من معامل وقاعات محاكاة وعيادات تدريبية.

كما عقد الوزير لقاءا مع أعضاء هيئة التدريس "المصريين واللبنانيين"، بالجامعة وأعرب لهم خلال اللقاء عن تقديره للعلاقة التاريخية العميقة والقوية بين البلدين الشقيقين وانعاكسها على الرابطة الممتدة عبر حوالى ستين عاما بين جامعتى الإسكندرية و بيروت العربية، كما أشاد الوزير بالدور الذى قامت به جامعة الإسكندرية فى مساندة جامعة بيروت منذ نشأتها بالكوادر البشرية من أعضاء هيئة التدريس والخبراء، مؤكدا على ضرورة تفعيل التعاون العلمى بين الجامعتين من خلال تنظيم الأنشطة الطلابية والثقافية المختلفة، والتبادل الطلابى، وتحقيق بنود الاتفاقية من تدريب لطلاب الجامعة بالمستوى المطلوب فى مستشفيات ومعامل جامعة الاسكندرية.

وأشاد الوزير بمستوى التجهيزات بالجامعة من بنية أساسية.

جدير بالذكر أن اتفاقية التعاون بين جامعتى الإسكندرية وبيروت العربية التى تم توقيعها تنص على التعاون بين الجامعتين في مجالات التعليم العالي والإشراف على الرسائل العلمية، وكذا الندوات والمؤتمرات العلمية، واستخدام المختبرات والمعامل والمكتبات الجامعية.

ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور عمرو العدوى رئيس جامعة بيروت العربية، والسفير نزيه النجاري السفير المصري بلبنان.