قال محمد بيومي، خبير اللوائح، إن النادي الأهلي وعبد الله السعيد، سيتم عقابهما من اتحاد الكرة، حال ثبت أن توقيع نادي الزمالك مع اللاعب كان قبل توقيع اللاعب مع الأهلي.

وأضاف في تصريحات إذاعية: "الفيصل في أزمة عبد الله السعيد هو النادي الذي سبق في التوقيع مع اللاعب".

وأردف: "عقد الزمالك يقال إنه تم في 26 فبراير، وفي هذه الحالة يكون قبل عقد الأهلي مع اللاعب، لذلك ستتم معاقبة الأهلي واللاعب".

وأكمل: "اللوائح تنص على أنه على أن الأسبقية تكون بالحصول على توقيع اللاعب، وهو ما حدث من الزمالك، والأهلي حصل على توقيع اللاعب وممد عقده بعد تعاقده مع الأبيض، لذلك يعد ما قام به الأهلي تحريض للاعب على عدم تفعيل عقده مع ناديه الجديد وفي هذه الحالة يتم عقاب اللاعب".

وأوضح: "عقوبة الأهلي ستكون إيقافه عن القيد والتسجيل لفترة أو فترتي قيد، بينما السعيد سيتم إيقاف لمدة 8 أشهر وفقا للوائح اتحاد الكرة المحلي".

وفي نفس السياق قال بيومي، إن نادي الزمالك لن توقع عليه أية عقوبات من جانب اتحاد الكرة، حال تقدمه بشكوى ضد عبد الله السعيد وإظهار العقود التي وقعها اللاعب مع الأبيض.

وأضاف: "إذا حصل الزمالك على توقيع السعيد في فترة الـ6 أشهر الأخيرة من عقده مع الأهلي، فهذا الأمر صحيح وليس به أي مشكلة".

وتابع: "اللوائح تسمح للنادي بالتفاوض والتوقيع مع اللاعب في فترة الـ6 أشهر الأخيرة من عقده مع ناديه، لذلك إذا ثبت تعاقده مع الزمالك في هذه الفترة فإن التعاقد صحيح والزمالك لن توقع عليه أية عقوبات".