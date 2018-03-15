عابد: وفد برلماني يتجه إلى بريطانيا لمتابعة التحقيقات فى قضية مريم الاثنين المقبل

أكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة سترسل وفدًا إلى بريطانيا الاثنين المقبل، لمتابعة التحقيقات في قضية الطالبة "مريم" - الفتاة المصرية التي تعرضت لاعتداء غاشم فى بريطانيا- مشيرا إلى أنه يثق بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى لن يصمت تجاه ما حدث، وسيكون له توصياته لوزارة الخارجية فى آليات التحرك خارجيا.

ومن المقرر أن يضم الوفد كلا من النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والنائبة مارجريت عازر وعدد من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان على رأسهم طارق رضوان رئيس اللجنة، والنائبة داليا يوسف، بجانب ممثلين عن المنظمات الحقوقية، وسيتوجه الاثنين المقبل لمتابعة سير التحقيقات مع العدالة البريطانية.

وأوضح عابد فى بيان له، أن عدد من المنظمات أعلنت تضامنها مع القضية وتبينها الدفاع عن "مريم"بعد مناشدته أمس للمحامين المصريين فى الانضمام إليه للدفاع عن حقوق الطالبة مريم، معلنا تبرعه بكافة النفقات المتعلقة بالتحقيقات الخاصة بقضية مريم، بصفته محامٍ دون تقاضي أي أجر.

وتابع:" شملت الشخصيات التي أعلنت تضامنها وانضمامها لفريق الدفاع محمود البدوي رئيس الجمعية المصرية لمساندة الأحداث، محمد عبد النعيم رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، علاء شلبى الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وداليا زيادة مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة.

وأشار إلى أنه تلقى اتصالا لرئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي أكد أنه تواصل مع السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بشأن الطالبة "مريم" للتحرك فى الانتهاكات التي تتم تجاه المصريين فى الخارج.

واستطرد:" تم الاتفاق بين رئيس المنظمة و "عابد" على التواصل مع مجلس حقوق الإنسان فى جنيف والتقدم ببلاغ لـ" المفوضية السامية بها " ليتضمن ملف عن الانتهاكات التي تحدث ضد حقوق المصريين فى الخارج، وذلك بتوقيع 12 جمعية حقوقية، وسيشمل الملف بدءا من سعاد حسني حتى الطالب المقتول فى بريطانيا، وآخرها "مريم"، وأيضا مناقشة الأمر مع البرلمان الأوروبى .