الأونروا: حصلنا على تعهدات بـ100 مليون دولار في مؤتمر المانحين بروما

صرح بيير كراهنبول، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بأنه تم تقديم نحو 100 مليون دولار كمساعدات جديدة، في إطار مؤتمر للمانحين بروما.

وقالت الوكالة الأممية قبل المؤتمر، إنها تواجه عجزا غير مسبوق في ميزانيتها، قدره 446 مليون دولار، وحذرت من أنها قد تضطر قريبا إلى إغلاق المستشفيات والمدارس في قطاع غزة.

وترجع الأزمة المالية للأونروا بشكل كبير إلى قرار اتخذته الولايات المتحدة، وهي مانحها الرئيسي، في يناير الماضي، بتجميد معظم مساهماتها حتى تتبنى الوكالة إصلاحات داخلية.