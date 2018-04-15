الدول العربية تطالب بتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط كخيار استراتيجي

شددت الدول العربية على أهمية العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة، وأسس متينة.

وأكدت الدول العربية في البيان الختامي للقمة العربية الـ29، مساء الأحد، على مركزية القضية الفلسطينية، والهوية العربية للقدس الشرقية المحتلفة، داعية دول الجوار الإقليمي العربي بالالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، واستقرارها وسلامتها.

وأضافت أنه لابد من بذل المزيد من الجهود للحفاظ على الدولة الوطنية العربية، وصيانة وحدتها وسلامتها، والتصدي لمحاولات تقويض سلطاتها، مشيرة إلى أهمية تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط كخيار استراتيجي.

وطالبت بالالتزام بتعزيز التضامن العربي، مؤكدة على حق أي دولة في الحفاظ على أمنها وسلامتها، والدفاع عن نفسها.

وشددت على ضرورة تسريع وتيرة العمل العربية المشترك، في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يحقق التنمية المستدامة في مختلف ربوع الوطن العربي.

وأعلنت عن تكليف الامأنة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ هذا البيان الختامي، وما ورد به من توصيات، بالتنسيق مع الدول الأعضاء.

وانطلقت اليوم الأحد، أعمال القمة العربية الـ29، في المملكة العربية السعودية، بمشاركة رؤساء وقادة غالبية الدول العربية.

وتضمن جدول أعمال القمة العربية 18 بندًا، تتناول مختلف القضايا العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي، والأزمة السورية، والتدخلات الأجنبية في الشؤون العربية.