ريال مدريد يجتاز ملقا بثنائية ويستعيد المركز الثالث بالدوري الإسباني

أحرز إيسكو هدفا وصنع آخر، ليقود فريقه ريال مدريد لاستعادة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه 2 / 1 على مضيفه ملقا اليوم الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.



ارتفع رصيد الريال إلى 67 نقطة، ليعود إلى المركز الثالث، الذي فقده في المرحلة الماضية لمصلحة فالنسيا، مستفيدا من خسارة الفريق الأندلسي، الذي تراجع للمركز الرابع، 1 / 2 أمام مضيفه برشلونة أمس السبت المرحلة الحالية.



في المقابل، تجمد رصيد ملقاعند 17 نقطة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، ويزداد موقفه سوءا في صراعه للهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية.



خاض الريال المباراة بدون عدد من عناصره الأساسية، في مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي جاريث بيل والألماني توني كروس والبرازيلي مارسيللو، من أجل إراحتهم قبل المواجهة المنتظرة أمام بايرن ميونخ الألماني في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، خاصة بعدما تلاشت آمال الفريق في الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني الذي توج به في الموسم الماضي.



رغم الغيابات العديدة للريال، إلا أنه حقق الفوز بأقل مجهود وكان بإمكانه مضاعفة النتيجة في أكثر من مناسبة، لولا لجوء لاعبيه للاستعراض خاصة في الشوط الثاني.



افتتح إيسكو التسجيل للريال في الدقيقة 29، وصنع الهدف الثاني الذي أحرزه زميله البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 63، فيما تكفل دييجو رولان بتسجيل هدف ملقه الوحيد في الدقيقة الثالثة (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.



يعد هذا هو الانتصار رقم 100 للريال في جميع المسابقات تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، الذي خاض 140 مباراة مع الفريق منذ توليه المسؤولية في كانون ثان/يناير عام 2016.



دخل زيدان تاريخ الفريق الأبيض، بعدما أصبح سادس مدرب في تاريخ الريال يحقق هذا الإنجاز بعد ميجيل مونيوز ولويس مولوني وليو بينهاكر وفيسنتي ديل بوسكي وجوزيه مورينيو.