مركز عبدالعزيز آل سعود رمز معمارى فريد لاستضافة القمة

استضافت المملكة العربية السعودية، اليوم، القمة العربية ٢٩ فى مركز الملك عبدالعزيز ال سعود بمنطقة الظهران، وهو عبارة عن مجموعة باهرة من صخور هائلة الحجم، تكمن رمزيتها فى العامل الزمنى للتصميم الداخلى للمبنى، فالأدوار الواقعة تحت مستوى سطح الأرض ترمز إلى أصالة الماضى، وعند مستوى السطح نرى نهضة الحاضر، أما برج المعرفة الشامخ فيمثل المستقبل الواعد.

وتمثل هذه الصخور المعمارية التى صممتها شركة المعمار النرويجية «سنوهيتا»، بمعماره الفريد تكاملا بين المعرفة والاستكشاف والتعلم، ويرمز تصميم المبنى الخارجى إلى تعاضد التكوينات الصخرية المنحوتة فى قلب صحراء المملكة، راسما لوحة عصرية على تلال الظهران.