«شعبة الحلويات»: استقرار أسعار ياميش رمضان مقارنة بالعام الماضي

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صرح رئيس شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية صلاح العبد، بأن أسعار ياميش رمضان خلال العام الحالي تشهد استقرارا مقارنة بالعام الماضي.

وقال العبد -في تصريحات صحفية اليوم الأحد على هامش منتدى الأعمال المصري البرزايلي- إن أسعار ياميش رمضان شهدت ارتفاعا بعد قرار تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن الياميش ينقسم إلى 3 أقسام: الأولى (قمر الدين والبلح وجوز الهند)، وهي الأكثر إقبالا من الأسرة المصرية، والقسم الثاني (القراصية)، والقسم الثالث (اللوز - البندق - عين الجمل).

وأضاف، أن سعر كيلو البندق النييء يبلغ 200 جنيه، وكيلو البندق المحمص 240 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو اللوز النييء 240 جنيها، وكيلو اللوز المحمص 320 جنيها.

وأوضح أن سعر كيلو عين الجمل بلغ 320 جنيها، وسجلت أسعار كيلو الكاجو 360 جنيها، والفستق المحمص 340 جنيها، وبلغ سعر كليو الفستق المقشر النييء 500 جنيه.

وأشار «العبد» إلى أن سعر كيلو المكسرات المشكل بلغ 315 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو السوداني الحلواني 48 جنيها، وكيلو السوداني المملح 48 جنيها.