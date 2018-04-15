الشرطة الصينية: القبض على مشتبه به تسبب في تحويل مسار رحلة جوية

أعلنت الشرطة في إقليم هينان وسط الصين، اليوم الأحد، أنه تم القبض على رجل يشتبه بأنه تسبب في تحويل مسار طائرة تابعة لشركة «إير تشاينا»، خلال رحلة داخلية بعد أن هدد إحدى المضيفات بـ«قلم».

ويشتبه بأن الرجل، والذي تم تعريفه بأنه من سكان منطقة أنهوا بإقليم هونان، وعمره 41 عاما، قد هدد مضيفة بـ«قلم»، خلال رحلة جوية من مدينة تشانجشا جنوبي البلاد إلى العاصمة بكين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة، أن الطائرة اضطرت لتحويل مسارها بعد أن أمسك رجل بالمضيفة كرهينة.

وهبطت الطائرة خلال رحلتها رقم «سي.إيه 1350»، في مدينة تشينجتشو، على بعد نحو 800 كيلو متر شمال تشانجشا، وذلك في الساعة 09:58 صباحا «01:58 بتوقيت جرينتش»، اليوم الأحد، وفقا لإدارة الطيران المدني الصينية.

وصرحت الشرطة بأن الرجل لديه سجل من المرض العقلي، وأن مهاجمته للمضيفة وقعت خلال نوبة «مفاجئة من المرض العقلي».

وذكرت الشرطة أنه تم إجلاء جميع الركاب من الطائرة بحلول الساعة 10:50 صباحا «02:50 بتوقيت جرينتش»، وألقى القبض على الرجل الساعة الواحدة ظهرا تقريبا بالتوقيت المحلي.

وأشارت إلى أن الركاب وطاقم الطائرة آمنون جميعا، وتواصل السلطات التحقيق بشأن الحادث.