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رسميًا.. «كاتونجا» يحصد لقب أفضل لاعب بعد التتويج بكأس تركيا لليد

الشروق
نشر فى : الأحد 15 أبريل 2018 - 11:17 م | آخر تحديث : الأحد 15 أبريل 2018 - 11:19 م

نجح كريم هنداوى، حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة اليد، في تحقيق لقب كأس تركيا اليوم، مع فريقه بشكتاش التركى، وذلك بعد الفوز على فريق "جوزتيبى" فى النهائى.

 وحقق هنداوي، الملقب بـ "كاتونجا"، لقب أفضل لاعب فى الموسم الرياضى 2017 /2018، وذلك بعدما ظهر بمستويات رائعة وقوية خلال الموسم وقيادته لفريقه لتحقيق لقب الكأس.

وكان هنداوي ينافس التونسي مروان شوريف، لاعب نادي غوزتيبي، علي لقب أفضل لاعب قبل أن يحسمها النجم المصري بعد تتويجه بالثلاثية هذا الموسم مع فريقه.

 يذكر أن هنداوى، انضم للفريق التركى مطلع هذا الموسم، بعد انتهاء تعاقده مع فريق نادي الزمالك الموسم الماضى.


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