«التعليم»: إلغاء لجان الثانوية العامة المشاغبة

- شوقى ينفى التبرع لصندوق تحيا مصر بـ209 ملايين جنيه

قال رئيس عام امتحان الثانوية العامة رضا حجازى، إن الوزارة تتابع بشكل مستمر لجان واضعى أسئلة الثانوية العامة، والتى تعمل فى الوقت الحالى على وضع الأسئلة داخل إحدى الجهات السيادية، موكدا أن الأسئلة ستراعى جميع المستويات العقلية، والتى نصت عليها مواصفات الورقة الامتحانية التى أعدها المركز القومى للامتحانات، مشيرا إلى إلغاء اللجان التى شهدت شغبا فى امتحانات العام الماضى.

وطالب حجازى فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم، جميع الطلاب بمراجعة النماذج الاسترشادية للبوكليت التى نشرتها الوزارة بموقها الإلكترونى، والتى تتضمن الشكل الذى سيأتى عليه الامتحان، ونوعية الأسئلة، ويستطيع الطالب تقييم نفسه عن طريق توزيع الدرجات التى أتاحتها الوزارة على موقعها الإلكترونى.

وأكد حجازى أن الوزارة تعد الآن النموذج الاسترشادى الثالث لبوكليت الثانوية العامة استعدادا لتحميله على موقع الوزارة، حتى يتمكن الطلاب من الاستفادة منه.

وقال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة إن لجان الإدارة تعمل الآن على الانتهاء من تحديد اللجان وتشكيلها، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إلغاء اللجان الأكثر مشاغبة، خاصة فى الصعيد، وتشديد الرقابة على اللجان التى أحدثت شغبا فى امتحانات العام الماضى.

وفى سياق آخر، نفى وزير التعليم طارق شوقى، ما تردد عن تبرع الوزارة لصندوق تحيا مصر بمبلغ 209 ملايين جنيه، مؤكدا أن هذا الكلام مجرد شائعات لا أساس له من الصحة، متابعا: «هذا ليس أمرا للتداول لأن هذه المعلومات مسربة لمن لا يفهم بها شيئا».

وأضاف الوزير، فى تصريحات له عبر جروب «ادعم طارق شوقى» على تطبيق «واتساب»، أن هذه شائعات تهدف لإثارة البلبلة وإضاعة الوقت، بينما تسعى الوزارة لتحقيق أكبر مشروع لتطوير التعليم المصرى.

ونفى المتحدث الرسمى للوزارة أحمد خيرى كل ما تردد، قائلا: «كيف لمؤسسة حكومية التبرع لمؤسسة حكومية أخرى، هذا أمر غير معقول»، موضحا أن هذه الشائعات هدفها إثارة البلبلة قبل إعلان الوزارة عن تفاصيل النظام التعليمى الجديد المزمع تطبيقه من العام الدراسى المقبل.