محافظ الشرقية: توفير 5 آلاف فرصة عمل بـ56 شركة كبرى

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، عن توفير 5 آلاف فرصة عمل حقيقية بـ56 شركة كبرى بالقطاع الخاص، وذلك في إطار التعاون بين مديرية القوى العاملة ومعاهد العبور ببلبيس.

قال المحافظ، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن ذلك يرجع لخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في حياه كريمة، وللحد من ظاهرة البطالة، وتحسين مستوى المعيشة، ودفع عجلة الاقتصاد.

طالب المحافظ، الشباب، بضرورة تغيير فكره بالعزوف عن العمل بالقطاع الخاص والإتجاه للحصول على الوظائف المتاحة بكافة المنشآت الصناعية بنطاق دائرة المحافظة، لافتاً إلى أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة لتشجيع وتوعية الشباب لتطوير أفكارهم وتشجيعهم على المشاركة في الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص.

أكد المحافظ، على ضرورة التواصل مع الشباب في مختلف المراكز والمدن والقرى، وعقد ملتقيات لتشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص، ونشر ثقافة العمل الحر والاستفادة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والممولة من الصندوق الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج «مشروعك» بالمحافظة.

ومن جانبه، أكد خالد المصري مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية، انطلاق فاعليات ملتقى التوظيف بين مديرية القوى العاملة بالشرقية، غدا الإثنين، بالتنسيق مع معاهد العبور ببلبيس، وذلك في إطار التوأمة بينهما لتوفير 5 آلاف فرصة عمل أمام الشباب بـ56 شركة كبرى بالقطاع الخاص، وللحد من ظاهرة البطالة.

وأشار «المصري»، إلى أن المديرية حريصة على إقامة ملتقيات لتوظيف الشباب وتسعى جاهدة لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص، مؤكدا أنه تم تخصيص أتوبيسات أمام مبنى ديوان عام محافظة الشرقية، في تمام الساعة 8:30 صباحاً لنقل من يرغب من الشباب للحصول على فرصة العمل المتاحة، والتحرك لمقر الملتقى بمعاهد العبور ببلبيس.