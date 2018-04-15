عبد المجيد للشناوى: أقسم بالله مكنش قصدى

أعرب محمد عبد المجيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن أسفه لحارس مرمي نادي الزمالك أحمد الشناوي ، عقب التأكد من إصابة الأخير بقطع في الرباط الصليبي .

و كتب عبد المجيد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي«إنستجرام» : «ألف سلامة عليك ياحبيبي، أقسم بالله مكنش قصدي ،وإن شاء الله هتخف وترجع تكسر الدنيا وتمني وجودك في كأس العالم بروسيا».

وكان مهاجم الاتحاد قد إصطدم بالشناوي في كرة مشتركة بينهما ، في مباراة الفريقين التي أقيمت يوم الخميس الماضي علي ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز ، والتي فاز فيها زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف واحد