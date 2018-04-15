قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن القمة العربية ستنطلق غدًا في المملكة العربية السعودية، لمدة يوم واحد، موضحًا أن القمة ستتناول تطورات الملف السوري بعد القصف الصاروخي أمس من قبل أمريكا وبريطانيا وفرنسا.



وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مساء السبت، أن القرار الخاص بسوريا الذي تم إعداده ليصدر عن القمة غدًا، لم يتضمن التطور الأخير بشأن القصف الصاروخي، ولكنه تضمن العناصر المختلفة المرتبطة بالأزمة السورية وحلها من خلال الوسائل السياسية والمبعوث الأممي ومسار مفاوضات جنيف، مشيرًا إلى إمكانية تناول القصف الصاروخي في حالة توافق الزعماء العرب حول صياغة جديدة لمشروع القرار.



ونفى أن تكون الدول الثلاث قد أخطرت مصر قبل بدء القصف الصاروخي على سوريا، فجر اليوم، منوهًا بأن موقف مصر دئمًا من الأزمة هو البحث عن مصلحة الشعب السوري وكيفية تحقيقها، وتفعيل إرادته وخفض حدة التصعيد العسكري، الذي لم يؤت بنتائج خلال السنوات الأخيرة، ولكن أدى إلى انتشار الإرهاب واستمرار انهيار مؤسسات الدولة السورية وقدرتها على الوفاء باحتياجات شعبها.



وأشار إلى سعي مصر الدائم للحفاظ على وحدة الأراضي السورية، والتوجه نحو الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها والابتعاد عن التصعيد العسكري، نافيًا وجود اتصالات مصرية – سورية، خلال الأيام الماضية.



وأوضح أن مصر ليس لديها معلومات بشأن المتورطين في الهجوم الكيميائي الذي جرى في دوما، قبل أسبوع والذي يُتهم النظام السوري بشنه، لافتًا إلى اهتمام مصر بوجود تحقيق وافي باستخدام الآليات الدولية، منوهًا برفض مصر استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا وضرورة التحقيق واتخاذ إجراءات ضد الطرف المسؤول.



وعن ما يتردد حول اجتماع الرباعية العربية مع دولة قطر، على هامش القمة العربية غدًا، قال إنه ذلك غير صحيح، مضيفًا أن وزراء خارجية الدول الأربع اجتمعوا الخميس الماضي، وأكد البيان الصادر عنهم تمسكهم بالإطار المتمثل في المطالب الـ13 والمبادئ الـ6.



وتابع: «ليس هناك أي نوع من التواصل إلا عندما تؤكد وتعلن قطر تفهمها للمشاغل الـ13 التي أعلناها».