أسرة بالسويس أسيرة لتعليمات «الحوت الأزرق»

حاول شاب، يبلغ من العمر 21 عاما، بالسويس إيذاء أفراد أسرته خلال نومهم جراء تنفيذه لتعليمات لعبة «الحوت الأزرق» التى قام بتنزيلها وتتبع خطواتها وتعليماتها، حتى سيطر عليه أقاربه قبل ارتكابه الجريمة، واستعانوا بعدد من رجال الدين فى محاولة لتهدئة الشاب.

الشاب «م. أ» يعمل بإحدى شركات البتروكيماويات بالعين السخنة ومقيم مع أسرته والدته ووالده وأشقائه البنات بشقتهم السكنية بمدينة العبور بالمحافظة، وتسببت لعبه الحوت الأزرق فى تحويل حياتهم التى كانت مستقرة فى السابق إلى حياة يملؤها القلق والخوف، والذى قام فى البداية بإعلان خوضه لعبة «الحوت الأزرق» عبر موقع الفيس بوك ثم قام بتصوير رسم الحوت على يده.

الشاب العشرينى داخل منزله ليلا حاول إيذاء أفراد أسرته خلال نومهم وعندما قام والده بمنعه والإمساك به، أكد الشاب أنه ينفذ التعليمات وأنه طلب منه أن يشعل النار أيضا فى والده حتى الموت، مما دفع والد الشاب إلى الانتقال من شقتهم السكنية والإقامة بمنزل أحد أقاربهم.

«أ. م» والد الشاب، يعمل موظفا بشركة الشحن والتفريغ بالسويس أكد أنه حاول علاج نجله بعد علمه بتلقيه تعليمات بإيذاء الجميع بعد قيامه بالوصول إلى المرحلة 36 من لعبة الحوت الأزرق.

ورفض والد الشاب السماح بتصويره أو إجراء لقاء مع الشاب داخل المنزل الذى قاموا بالإقامة به بعد خروجهم من منزلهم.

وتؤكد « م. ع» إحدى أقارب الشاب، إن والد الشاب قام بالإمساك به قبل قيامه بإيذاء أشقائه البنات، وأن الشاب اعترف له بإقامة علاقة مع فتاة من السويس تشاركه فى لعبة الحوت الأزرق وإنها أحضرت له مالا قدره 4 آلاف جنيه من أجل مساعدته لتنفيذ تعليمات لعبة «الحوت الأزرق».

غير أن والد الشاب استعان بعدد من الشيوخ من رجال الدين لأنه مقتنع أن ابنه يوجد جن بداخله تسبب فى وصوله إلى هذه الحالة، وأن حياتهم حاليا وصلت إلى مرحلة صعبة بسبب «لعبة الحوت الأزرق».