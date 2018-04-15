تنظم جمعية آمون لنشر الوعى السياحي، بالتعاون مع مؤسسة السحاب للتربية الخاصة والعالج بالفن، والإتحاد الإقليمة للجمعيات الأهلية، ومركز الترويح التابع لكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، المؤتمر الثاني للتوحد في الفترة من 18 إلى 19 أبريل الجاري، بمركز النيل للإعلام بحي الجمرك.

قالت د. سامية حسن حسين، أستاذ الترويح العلاجى بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، إن الهدف من المؤتمر هو الوعي بفئة أطفال التوحد التى تمثل 1% من المجتمع، لافتة إلى أن محاور المؤتمر نفسي وإجتماعي وثقافي وترويجي، بالإضافة إلى تناول مشاكل الدمج فى المدارس والأنشطة الغذائية والبرامج العلاجية.

وتلقى د. إيمان البحيرى، أستاذ العلوم النفسية والتربوية، ورقة عمل حول مفهوم التأهيل والعلاج بالفن، موضحة أنه لم يعد العلاج بالفن قاصرا على المرضى النفسيين والعقليين وذوى الإضطرابات الإنفعالية والمعاقين، والإضطرابات السلوكية، وإنما إمتد استخدامه لمجالات الفئات الأخرى المختلفة كالأطفال المتأخرين عقليا، والتوحد، وأصحاب المتلازمات الأخرى مثل متلازمة داون، وأطفال فرط الحركة والنشاط الزائد.