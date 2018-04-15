بورتو ينتزع صدارة الدوري البرتغالي

انتزع فريق بورتو صدارة الدوري البرتغالي لكرة القدم، بعدما تغلب على بنفيكا 1 / صفر في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في المرحلة الثلاثين من مسابقة الدوري والتي شهدت أيضا تعادل ماريتيمو مع موريرينسي 1/1.

ويدين بورتو بالفضل في هذا الفوز للاعبه هيكتور هيريرا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وبهذا الفوز، رفع بورتو رصيده إلى 76 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام بنفيكا، الذي توقف رصيده عند 74 نقطة في المركز الثاني.

يذكر أن هذا الفوز هو الرابع والعشرين لبورتو في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في أربع، فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية لبنفيكا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 23 مباراة والتعادل في خمس.