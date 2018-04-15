أول تعليق من الشناوي على إصابته

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علق أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر على إصابته بالرباط الصليبي للركبة، التي تلقاها في مباراة الاتحاد السكندري الماضية بالدوري.

وقال الشناوي عبر حسابه على "تويتر": "الحمدلله علي كل شئ وفي كل حال قضاء ربنا واللهم لا اعتراض اكيد خير ليا وربنا مش بيجيب حاجه وحشه ابداً واكيد ده خير ليا الاصابات هي اختبار من الله سبحانه وتعالي"

وتابع: "الحمدلله الاصابه عباره عن قطع في الرباط الداخلي وتحرك عظم الركبه نتيجة قوة الكدمه واسافر الي المانيا للاطمئنان علي باقي الفحوصات والاطمئنان علي حجم اصابة الرباط الصليبي "

وأضاف: "اخيرا الف حمد وشكر ليك يارب وقدر الله وماشاء فعل واخيرا اتمني منكم الدعاء ..والتوفيق لنادي الزمالك وجمهوره العظيم ..ومنتخب مصر في كأس العالم..واهلي وشعب بلدي بورسعيد"