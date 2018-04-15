أيندهوفن يتوج بلقب الدوري الهولندي للمرة الـ24 في تاريخه

توج فريق أيندهوفن بلقب الدوري الهولندي لكرة القدم ، اليوم الأحد، بتغلبه على ضيفه أياكس 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز فيليم تيلبورج على بريدا 2 / 1 وجرونينجين على رودا كيكراده بذات النتيجة وفينورد على أوتريخت 3 / 1.

وعلى ملعب فيليبس، ثأر أيندهوفن من هزيمته صفر / 3 على ملعب أياكس في مباراة الفريقين بالدور الأول للبطولة، وتغلب عليه اليوم 3 / صفر.

وسجل أهداف أيندهوفن جاستون بيريرو لوبيز ولوك دي يونج وستيفن بيرجوين في الدقائق 23 و38 و54.

ورفع ايندهوفن رصيده إلى 80 نقطة، في صدارة الترتيب، بفارق عشر نقاط عن أياكس الوصيف.

وتوج ايندهوفن بلقب المسابقة للمرة الرابعة والعشرين في تاريخه، والثالثة في آخر أربعة مواسم مع تبقي ثلاث جولات قبل نهاية المسابقة.

وفي المباراة الثانية، فاز فيليم تيلبورج على مضيفه بريدا 2 / 1.

وسجل هدفي فيليم تيلبورج بن رينسترا في الدقيقتين الرابع و40 ،فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لبريدا ارنو فيرشورين في الدقيقة 29.

ورفع فيليم تيلبورج رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف خلف جرونينجين، وتوقف رصيد بريدا عند 30 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز جرونينجين على ضيفه رودا كيركراده 2 / 1

وسجل هدفي جرونينجين ريتسو دوان ويسبر دروست في الدقيقتين 15 و49 ، فيما سجل هدف رودا كيركراده الوحيد كريستيان كوم في الدقيقة 70

ورفع جرونينجين رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد رودا كيركراده عند 26 نقطة في المركز السادس عشر

وفي المباراة الرابعة، فاز فينورد على أوتريخت 3 / 1

وسجل أهداف فينورد نيكولاي يورجينسين في الدقيقة السابعة وروبين فان بيرسي في الدقيقة 43 وسام لارسون في الدقيقة 69، فيما سجل هدف أوتريخت سيريل ديسرس في الدقيقة 31

ورفع فينورد رصيده إلى 57 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد أوتريخت عند 49 نقطة في المركز الخامس.