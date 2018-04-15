نابولي يتعادل سلبيا مع ميلان ويمنح يوفنتوس فرصة تعزيز صدارته

عاد نابولي لنزيف النقاط مجددا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما أهدر نقطتين ثمينتين في صراعه للمنافسة على اللقب، إثر تعادله بدون أهداف مع مضيفه ميلان اليوم الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.

أسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز بولونيا على ضيفه فيرونا 2 / صفر، فيما تعادل بينفينتو مع مضيفه ساسولو 2 / 2، وفيورنتينا مع ضيفه سبال بدون أهداف.

أصبح في جعبة نابولي 78 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف يوفنتوس (المتصدر)، الذي باتت الفرصة سانحة أمامه لإحكام قبضته على الصدارة، حال فوزه على ضيفه سامبدوريا في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها.

في المقابل، أضاع ميلان نقطتين في صراعه لحجز أحد الأماكن المؤهلة لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم القادم، بعدما أصبح رصيده 53 نقطة في المركز السادس، الذي يصعد بصاحبه للدور المؤهل لمرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

عجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفيا بالحصول على نقطة التعادل.

وخيم التعادل السلبي على مباراة فيورنتينا مع ضيفه سبال في وقت سابق اليوم.

رفع فيورنتينا رصيده إلى 51 نقطة في المركز السابع، مقابل 28 نقطة لسبال في المركز السابع عشر.

ويبتعد سبال بفارق نقطة واحدة عن المركز الثالث من القاع.

وتعادل فيورنتينا للمرة التاسعة هذا الموسم مقابل تسعة هزائم و14 انتصارا كما تعادل سبال للمرة الثالثة عشر مقابل 14 هزيمة وخمسة انتصارات.