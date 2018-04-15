الاتحاد الافريقي لليد يشيد بتنظيم الأهلي لبطولة أبطال الكؤوس

أشاد مدحت البلتاجي، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد بتنظيم النادي الأهلي المصري لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس للرجال والسيدات المقامة حاليا على ملاعب النادي والتي تستمر إلي 23 من الشهر الجاري.

وقال البلتاجي إن الأهلي لديه خبرات كبيرة في تنظيم الأحداث القارية، وأنه ليس جديدا عليه تنظيم مثل هذه البطولة.

وقال البلتاجي أن جميع الأحداث الرياضية في العالم وفي مقدمتها الأولمبياد، دائما ما يكون للفرق المشاركة مطالب إضافية وهو شيء معتاد ومقبول، وفي إفريقيا بشكل عام دائما ما تكون تطلعات الفرق ومطالبهم مختلفة ومضاعفة في أي بطولة تقام داخل مصر لما تمثله البلد من ثقل في القارة السمراء.

وشدد نائب رئيس الاتحاد الإفريقي على أن حفل افتتاح بطولة إفريقيا كان رائعا ومناسبا ونال إشادة الجميع.

وتحدث البلتاجي عن الفرق التي اعتذرت عن عدم المشاركة، مؤكدا أن فريق النجم الساحلي التونسي قدم تقارير طبية تفيد بوجود 5 لاعبين تعرضوا لإصابة قبل البطولة، وفريق النصر الليبي فشل في الوصول إلى القاهرة بسبب ظروف خاصة، إلى جانب اعتذار فريقين من الجابون لفئتي رجال وسيدات، وتم إضافة فرق أخرى والبطولة تسير حاليا بشكل جيد وجميع الفرق في حالة تركيز خلال المباريات التي يشاركون بها.