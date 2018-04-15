الرئيس الألماني يدعو إلى بذل الجهود لإصلاح العلاقات المتضررة مع روسيا

أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن قلقه حيال تدهور العلاقات بين روسيا والغرب في أعقاب قضية العميل السري الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال، ودعا إلى تجديد الجهود الدبلوماسية لإصلاح العلاقات المتضررة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.



وقال شتاينماير، لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية، "بغض النظر عن بوتين، لا يجب أن نعلن أن روسيا – بلدا وشعبا – عدو لنا".



وتابع شتاينماير أن تسمم سكريبال كان مقلقا "لكن القطيعة، متسارعة الوتيرة، بين روسيا والغرب والتي لها عواقب تتجاوز كثيرا حدود هذه القضية يجب أن تكون محل اهتمام مماثل".



وقال الرئيس إنه لم تكن هناك ثقة فعليا بين الجانبين ومهمة مواجهة القطيعة المتسارعة "هي التحدي الحقيقي للحكومات المسؤولة".



وأضاف وزير الخارجية الألماني السابق أنه لا يجب أن يهيمن على الناس "المزاج المروع في العلاقة مع جار صعب المنال".



وقال شتاينماير، للصحيفة، إن الحكومة الألمانية مسؤولة عن وحدة الاتحاد الأوروبي وقدرته على التصرف، ولذلك يجب أن تخطر الكرملين مرارًا بالضرر الذي تسببت فيه تصرفاته في العلاقات الأوروبية الروسية.



وتابع أن "ذلك يشمل فرض عقوبات على ضم شبه جزيرة القرم والصراع في شرق أوكرانيا.. لكن يجب ألا نتوقف عن القيام بذلك في المناقشات المباشرة".