محافظ المنيا يكرم أعضاء لجنة المصالحات لجهودهم في إنهاء الخلافات الثأرية

كرّم عصام البديوي، محافظ المنيا، أعضاء لجنة المصالحات لجهودهم في إنهاء الخلافات والخصومات الثأرية بين العائلات والحفاظ على الأرواح وحقن الدماء، ودعم مبادرات الصلح بين العائلات المتنازعة، والتي ساهمت في القضاء على الخلافات وتحقيق الاستقرار والأمن والأمان داخل المجتمع.

وأشاد المحافظ، بدور لجنة المصالحات في إنهاء جرائم الثأر التي تعد من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن الاجتماعي، مؤكدًا أن إنهاء الخصومات الثأرية يعكس مدى تغيير الثقافات والأفكار السائدة لدى الأهالي وتغليب مصلحة الوطن لتحقيق الاستقرار واستكمال مسيرة التنمية والإصلاح.

وضمت لجنة المصالحات كل من محمد محمد أبو الناظر، المتحدث الرسمي للجنة، وإسماعيل محمد حسونة، ومحمد عبد العليم يوسف، وهاني عيسى محمد، ومصطفى عبد العزيز الكاشف، وفتحي صديق حزين، حيث منح المحافظ أعضاء اللجنة شهادات تقدير لجهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها إنهاء الخصومة بين عائلتي النوحة وأولاد إسناسيوس بقرية دير أبو حنس بمركز ملوي.