عمرو أديب يتساءل عن أسباب تواجد وزير الإسكان مع الوفد المرافق للسيسي بالقمة العربية

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن تعجبه من تواجد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضمن الوفد المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي، في زيارته للسعودية، وجلوسه خلفه خلال إلقاء كلمته بالقمة العربية.

وقال «أديب»، في برنامجه «كل يوم»، الذي يعرض على فضائية «ON E»، مساء الأحد، إن «هناك تفسيرين لاصطحاب السيسي لوزير الإسكان في مثل هذه الزيارة، الأول هو أنه من الممكن أن يكون هناك مناقشات لمشروعات تنموية، والثاني أن هذا الرجل مرشح لمنصب كبير قريبًا»، مشيرًا إلى أنه ليس لديه أي معلومات عن هذا الأمر.

وتساءل عن أسباب جلوس «مدبولي» خلف «السيسي»، أثناء إلقاء كلمته، متسائلًا: «إيه الموضوع؟».

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، قد سبق وأن تولى منصب القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وذلك أثناء الرحلة العلاجية التي قام بها المهندس شريف إسماعيل، في ألمانيا، والتي استمرت عدة أسابيع.