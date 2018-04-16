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دفاعات التحالف العربي تعترض صاروخا باليستيا فوق مدينة المخا اليمنية

إيفون مدحت
نشر فى : الأحد 15 أبريل 2018 - 11:05 م | آخر تحديث : الأحد 15 أبريل 2018 - 11:05 م

اعترضت منظومة الدفاع الجوية لقوات التحالف العربي، مساء اليوم الأحد، صاروخًا باليستيًا في سماء مدينة المخا اليمنية غربي محافظة تعز، قد أطلقته ميلشيات الحوثي، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا ينوز»، في خبر عاجل.


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