ميدو: مرتضي لم يعدل بيني وبين ايهاب جلال

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني الاسبق للزمالك إن فترة إيهاب جلال هي الأنسب لأي مدير في النجاح داخل نادي الزمالك، لإنه حصل على دعم كبير من مجلس الإدارة.

وأضاف ميدو في تصريحات تلفزيونية : فزت في أول 5 مباريات مع نادي الزمالك في ولايتي الثانية، وعندما تعادلت في أول مباراة، كنت أول الدوري، وبعدها خرج مرتضى منصور أهان اللاعبين والجهاز الفني، وكان في ذلك ظلم لنا، ولكننا تحملنا كافة الظروف حبا في نادي الزمالك".

وقال نجم الزمالك و المنتخب الاسبق: "في مباراة الاهلي والزمالك التي فاز بها الاهلي بهدفي إيفونا وعمرو جمال، سافر الأهلي إلى برج العرب قبل اللقاء بثلاثة أيام، أما أنا فأخطرني رئيس الزمالك إنه لن يلعب في ملعب برج العرب، وفي ليلة المباراة تلقيت اتصال هاتفي منه في الثالثة فجرا، قال مرتضى منصور تحرك إلى الإسكندرية، سوف نلعب في برج العرب".