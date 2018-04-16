قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الفنان محمد منير، أجرى عملية جراحية بسيطة، لاستئصال مجموعة من الحصاوي عن طريق المنظار، متابعة أنه لا يتواجد حاليًا في العناية المركزة وإنما في غرفة عادية بمستشفى دار الفؤاد.

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الأحد، أنها تواصلت مع أسرة الكينج وأصدقائه المقربين، متابعة: «وأيضًا زملاء لي قاموا بزيارته للتو، وطمئنوني عن صحته».

وطمأنت جمهور الكينج على حالته الصحية، قائلة: «إنه بصحة جيدة الآن، وما حدث مجرد متاعب صحية طبيعية الجميع يمر بها».

موجهة حديثها للفنان محمد منير، داعية إيه: «قوم بالسلامة يا منير، وعلِ صوتك دايما بالغناء، وخلي صوتك دايما موجود».

وأكملت: «كل الناس بتحب منير، وظهر ذلك عندما انتشر خبر نقله إلى المستشفى».

جدير بالذكر أن الكينج محمد منير، قد أجرى جراحة بالمسالك البولية، لاستئصال مجموعة من الحصاوي بالمنظار، بمستشفى دار الفؤاد، صباح اليوم الأحد.