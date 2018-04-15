إحالة 43 من العاملين بمستشفى كفر الزيات العام إلى التحقيق



قرر الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، أمس السبت تحويل 43 طبيبًا وممرضة وإداريًا من قوة العاملين بمستشفى كفر الزيات العام إلى التحقيق بالشئون القانونية بالصحة، بسبب عدم الانضباط الوظيفي نتيجة الغياب وترك العمل.

كان رئيس مدينة كفرالزيات، قد قام بالمرور على المستشفى العام تفقد خلاله مدى سير العمل وتقديم الرعاية والخدمات العلاجية بقسم الاستقبال ووحدة الغسيل الكلوي.

ورصد «شعلان» غياب وعدم تواجد 43 من قوة العاملين بالمستشفى عبارة عن 29 طبيبًا و9 ممرضات و5 إداريين فأصدر قراره المتقدم.