أول سيلفي في القمة العربية يجمع «الحريري وبن سلمان وأمير الكويت»

التقط رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، «سيلفي» مع أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان؛ وذلك على هامش مشاركتهم بالقمة العربية الـ29، المنعقدة حاليًا بالسعودية.

ونشر «الحريري»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، الصورة التي التقطها مع أمير الكويت وولي العهد السعودي، معلقًا عليها: «من القمة العربية بالظهران».

وانطلقت اليوم الأحد، أعمال القمة العربية الـ29، في المملكة العربية السعودية، بمشاركة رؤساء وقادة غالبية الدول العربية.

ويتضمن جدول أعمال القمة العربية 18 بندًا، تتناول مختلف القضايا العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي، والأزمة السورية، والتدخلات الأجنبية في الشؤون العربية.



